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Россиянам назвали возможные причины повышения холестерина

Диетолог Соломатина: недостаток сна может быть причиной повышения холестерина

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о возможных причинах повышения холестерина. Ее слова приводит «Москва 24».

«Когда мы стрессуем, организм компенсаторно начинает вырабатывать больше холестерина, чтобы как-то из них вырабатывались эти гормоны стресса. Надпочечники, скажем, истощены, гормоны не вырабатываются, а холестерин вырабатывается», — пояснила она.

Специалист добавил, что недостаток сна также может быть причиной повышения холестерина. По ее словам, если человек спит достаточно, то вырабатывается соматотропный гормон, который необходим для поддержания холестерина в норме.

Также Соломатина в качестве одной из причин назвала лишний вес, который способен спровоцировать метаболический синдром, проблемы с печенью. По ее словам, если печень покрывается жиром, она не может выполнить свою функцию. «Печень не может нормально вырабатывать холестерин», — отметила она.

Кроме того, причинами повышения холестерина могут быть курение, прием некоторых лекарственных препаратов, а также неправильное питание.

Ранее диетолог Дюрдане Кескинер раскрыла способ снизить уровень холестерина без лекарств. По ее словам, для этого нужно регулярно заниматься спортом и правильно питаться. При этом важно отдавать предпочтение ненасыщенным жирам вместо насыщенных и в целом сократить их потребление.

Марина Совина
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