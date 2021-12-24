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Обнаружена эффективная защита против коронавируса

Ученые Университета Уотерлу обнаружили противовирусную защиту у медных пленок

Фото: Aurélien Lemasson-Théobald / Unsplash

Ученые Университета Уотерлу в Канаде обнаружили, что покрытия из чистой меди или соединений с медью могут быстро инактивировать или уничтожить коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале APL Materials.

Исследователи изучили, как шесть различных ультратонких покрытий из меди или оксида меди взаимодействуют с HCov-229E — видом коронавируса, который генетически похож на SARS-CoV-2. Тестирование включало нанесение покрытий на стекло или ткань в тысячу раз тоньше человеческого волоса, после чего образец погружали в раствор, содержащий вирусы, или наносили на покрытие несколько капель раствора. Затем раствор, контактировавший с покрытием, помещали в культуру здоровых клеток для измерения темпов репликации вируса.

Оказалось, что медь и медьсодержащие соединения обладают противовирусным эффектом, при этом он усиливается, когда фрагменты наноразмерных пленок растворяются в жидкости, содержащей вирус. По словам исследователей, покрытие с медью можно нанести на ткань, из которой делают медицинские маски, значительно повышая защиту при их ношении.

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Александр Еникеев
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