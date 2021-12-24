Стало известно о погибших при пожаре в реанимации российского ковид-госпиталя
В Астрахани при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 погибли два человека
При пожаре в реанимации больницы для пациентов с COVID-19 в Астрахани погибли два человека. Об этом стало известно источнику ТАСС в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, остальные пациенты были эвакуированы из больницы. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, открытое горение ликвидировали пожарные, добавил он.
О пожаре в российской больнице стало известно утром в пятницу, 24 декабря. Огонь вспыхнул в реанимационном отделении «красной зоны».