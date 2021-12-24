В реанимации российский больницы произошел пожар

В областной инфекционной больнице Астрахани произошел пожар. Об инциденте со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что огонь вспыхнул в реанимационном отделении «красной зоны» и распространился на площади 15 квадратных метров. Проводится эвакуация людей из медучреждения.

По информации ТАСС, в результате пожара погибли два человека.

Ранее в ковидном госпитале Мурманска взорвался баллон с кислородом. Инцидент произошел в инфекционной больнице на улице Полухина. Взрыв прогремел в отделении реанимации. Информации о пострадавших не было.