В российском ковид-госпитале взорвался кислородный баллон

В ковидном госпитале Мурманска взорвался баллон с кислородом, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в инфекционной больнице на улице Полухина. Уточняется, что взрыв прогремел в отделении реанимации. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в другом российском ковид-госпитале, который находится в Кирове, в результате пожара погибли два человека. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что из больницы спасли шесть человек, еще 36 эвакуировали.

Вероятной причиной пожара могли стать действия пациента, в палате которого началось возгорание. По факту инцидента в инфекционном госпитале Следственный комитет (СК) начал проверку.