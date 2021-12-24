Появились уточненные данные о причине пожара в астраханском ковид-госпитале

Неисправности в системе освещения привели к пожару в ковид-госпитале, в результате которого погибли два человека. Такие уточненные данные о причине инцидента привел «Интерфаксу» источник в клинике.

Собеседник агентства отметил, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) были проверены, в момент возгорания они были исправны.

Пожар в астраханском ковид-госпитале распространился на площади 15 квадратных метров. Сейчас он потушен.

Ранее при пожаре в 14-этажном доме в Ижевске погибли два человека. Возгорание произошло в квартире российского дома на улице Наговицына.