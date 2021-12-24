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На пляже в Анапе появились инсталляции по мотивам известных советских фильмов

В Анапе установили фигуры персонажей из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Фото: anapa.media

В преддверии Нового года на набережной пляжа в Анапе появились инсталляции, созданные по мотивам знаменитых советских и российских фильмов. Об этом сообщает портал Anapa.Media.

Так, помимо украшенной новогодней елки, жители и гости города смогут сфотографироваться рядом с фигурой Ипполита из кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!» и с Леной Крыловой из «Карнавальной ночи».

Кроме того, на пляже установили «Семью Песковиков» — гигантских снеговиков из песка, а также скульптуру в виде тигра, который является символом наступающего года.

Ранее в декабре в Екатеринбурге показали подготовку многодетной тигрицы к Новому году. Сотрудники местного зоопарка познакомили журналистов с Бенгальской тигрицей Хинду. Животному уже 14 лет, средняя продолжительность жизни такой породы — 12-15 лет.

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Мария Гейн
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