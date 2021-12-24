В Екатеринбурге показали подготовку многодетной тигрицы к Новому году

Сотрудники Екатеринбургского зоопарка познакомили журналистов с Бенгальской тигрицей Хинду. Об этом сообщает «Уральский меридиан».

Животному уже 14 лет, средняя продолжительность жизни такой породы — 12-15 лет. Отмечается, что несмотря на проблемы со здоровьем, уральская тигрица чувствует себя хорошо и готовится к Новому году.

Хинду привезли в Екатеринбург, когда ей было 1,5 года. За это время у нее с тигром Раджаханом родились 13 тигрят. Один из них выступает у дрессировщиков Запашных.

«Она такая бабушка, которая любит поворчать, посидеть в тишине. У нее огромный дом, где она любит лежать на мягкой постилке из соломы. Хинду совершенно не любит перестановок в своем вольере. Наши специалисты общаются с ней максимально нежно, тихо. К Новому году тиграм делали подарки – коней из соломы, а внутри была курица, Джагар и Джуна с радостью восприняли игрушку, а Хинду долго шипела и не подходила к нему, в итоге понюхала и больше не пришла на него даже взглянуть», — рассказали специалисты зоопарка.