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В Москве российского дирижера китайского оркестра ранили ножом

Жена дирижера Рината Камалова ранила супруга ножом в Москве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве ранили ножом российского дирижера Рината Камалова. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, выступающий в китайском оркестре россиянин обратился в больницу с жалобой на якобы случайное ранение острым предметом. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что травму он получил в ходе ссоры с женой — женщина ударила супруга ножом. С подозреваемой работают сотрудники полиции.

Ренат Камалов известен своей работой с юношескими китайскими творческими коллективами.

22 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге 23-летний житель зарезал и скинул с 13-го этажа жену, которая работала сексологом. Полиции россиянин заявил, что сделал это из-за ревности.

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Владимир Седов
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