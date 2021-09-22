Россиянин из-за ревности зарезал и скинул с 13 этажа жену-сексолога

В Санкт-Петербурге 23-летний житель зарезал и скинул с 13 этажа жену, которая работала сексологом. Полиции россиянин заявил, что сделал это из-за ревности. Об этом в среду, 22 сентября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 78.ru.

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Ссора между супругами произошла вечером во вторник, 21 сентября, в Приморском районе города. Уточняется, что о конфликте с мужем убитая писала в социальных сетях. По ее словам, несколько недель назад он заявил, что однажды ей «придется выбрать» между ним и деньгами.

«Самый ад начался, когда я начала продавать через сторис, танцевать, и вообще общаться с другими людьми, когда мне стали уделять внимание», — приводит издание слова погибшей.

Установлено, что россиянин не меньше десяти раз ударил супругу ножом в область шеи и головы, после чего выбросил ее тело с общего балкона. Буквально через час после этого он сам пришел в полицию и сознался во всем. Уже возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что житель поселка Октябрьское Хабаровского края на протяжении десяти часов бил и душил сына из-за того, что приревновал жену.