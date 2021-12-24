Евросоюз столкнулся с проблемами из-за конфликта Литвы и Китая

Конфликт Литвы и Китая, вызванный открытием в Вильнюсе представительства Тайваня, стал проблемой для других стран Евросоюза, заявил Die Welt зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Он пояснил, что с блокадой экспорта теперь сталкиваются не только литовские компании.

«Мы обеспокоены тем, что к нам поступает все больше информации от других стран по поводу блокировок», — пояснил Домбровскис. По его словам, китайская таможня не оформляет товары из других государств ЕС, если какие-то детали в них произведены в Литве. Домбровскис уточнил, что грузы неоднократно останавливали в китайских портах и таких случаев становится все больше.

После открытия представительства Тайваня в Литве КНР исключила Литву из своей таможенной системы. У литовских предпринимателей возникли проблемы с легализацией доставленных в Китай товаров. Вильнюс счел действия Пекина «беспрецедентными» и обратился за помощью к ЕС.

Евросоюз в свою очередь заявил, что ведет диалог с Пекином для скорейшего разъяснений ситуации, связанной с блокадой литовских товаров. Брюссель рассматривает в том числе и жалобу во Всемирную торговую организацию. При этом Европейский союз напомнил, что признает правительство КНР в качестве единственного правительства Китая.

