ЕС поддержал Литву в конфликте с Китаем

Европейский союз (ЕС) вступился за Литву в конфликте с Китаем и потребовал от КНР объяснений из-за экономического давления, оказываемого на страну. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис опубликовали совместное заявление о мерах Китая против Литвы.

«Единство и солидарность внутри ЕС остаются ключом к отстаиванию наших интересов и ценностей в отношениях со всеми странами. Европейский союз готов противостоять всем видам политического давления и принуждения, применяемых против любого члена союза», — говорится в сообщении официальных лиц.

В ЕС стало известно о проблемах литовских товаров на китайской таможне, а также об отклонении Китаем литовских заявок на импорт товаров из страны. Евросоюз обратился к правительству КНР за пояснением ситуации. Если информация подтвердится, в ЕС намерены начать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации.

При этом Европейский союз напомнил, что признает правительство КНР в качестве единственного правительства Китая. Однако, придерживаясь этой политики, ЕС и его страны-члены продолжают сотрудничество с Тайванем там, где у сторон есть общие интересы.

Конфликт между Литвой и Китаем произошел после решения Вильнюса одобрить открытие представительства Тайваня в стране. В КНР сочли такие действия неприемлемыми и исключили Литву из таможенной системы Китая. Вильнюс назвал ответ «беспрецедентным» и обратился за помощью к ЕС.