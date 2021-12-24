Российские стилисты назвали лучшие наряды для новогодней ночи

Российские стилисты назвали наиболее удачные образы для женщин, в которых можно встретить новогоднюю ночь. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

Так, например, модный эксперт Lamoda Полина Федотова предложила сочетать яркие платья в пайетках с оверсайз-кардиганами на пуговицах или кроссовками. По ее словам, праздничности наряду можно добиться за счет интересных текстур — бархата, кожи, твида, атласа и сатина. «Главное правило, если выбираем сложную ткань, ориентируемся на лаконичный силуэт и минимум яркого декора», — предупредила она.

В свою очередь звездный стилист Катя Панч предлагает обратить внимание на шелковые пижамы, верхнюю и нижнюю части которых в дальнейшем можно будет носить по отдельности. Так, брюки она предложила сочетать с объемным свитером и грубыми ботинками, а верхнюю часть — с шелковой юбкой миди.

«Попробуйте примерить на себя слегка забытые в прошлых сезонах перья. (...) Шелковое базовое платье-комбинация в сочетании с трикотажным кардиганом, отделанным перьями на рукавах, отлично подойдет для встречи Нового года», — добавила она.

Полина Федотова подтвердила, что бельевой стиль по-прежнему актуален. По ее мнению, Новый год должен быть комфортным и уютным в плане одежды.

Беспроигрышным классическим вариантом стилист назвала маленькое черное платье. Чтобы образ не смотрелся скучно, модный эксперт советует выбирать модели необычного кроя, например, с ассиметричной юбкой или разрезами. Помимо этого, модный эксперт предложила выбрать для праздника свитер или атласный пиджак из мужского гардероба в сочетании с летящими юбками или платьем-комбинацией.

Если Новый год проходит на природе, то стоит ориентироваться на теплые вещи. Отмечается, что «лыжный» свитер будет удачно смотреться с классическими брюками или атласной юбкой.

«Сейчас в моде небрежность, расслабленность и легкость. Больше естественности и простоты, нюдовый макияж с эффектом сияния, мягкие локоны или аккуратный хвост», — резюмировала Федотова.

Ранее в декабре косметолог Ирина Гришина перечислила процедуры, которые могут испортить внешность женщин накануне Нового года. Например, она посоветовала отложить глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализацию и уколы красоты, чтобы избежать покраснений кожи лица. Вместо этого Гришина предложила записаться на легкую шлифовку и сделать несколько масок.