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Воры в законе Смолян и Зява Махачкалинский отправятся в колонию

Дагестанские воры в законе не смогли доказать в апелляционном суде свою невиновность
Шамиль Смолянский

Шамиль Смолянский. Фото: Прайм Крайм

Дагестанские воры в законе Шамиль Магомедов (Смолян или Смолянский) и Зиявудин Абдулхаликов (Зява Махачкалинский) отправятся в колонию. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, судебная коллегия Третьего апелляционного суда общей юрисдикции признала законными приговоры Верховного суда Дагестана. За занятие высшего положения в преступной иерархии Смоляна осудили на 8,5 года строгого режима, а Зяву Махачкалинского — на девять лет колонии. Обжалование приговора адвокатами не помогло.

13 августа региональное управления Следственного комитета России (СКР) заявило, что вор в законе Шамиль Магомедов, известный в криминальных кругах как Шамиль Смолнян, создает угрозу общественной безопасности России.

20 сентября 2019 года сообщалось, что в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Дагестане несколько осужденных пытались устроить бунт. При этом бунтом из СИЗО руководили двое воров в законе — Зиявудин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолян).

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Владимир Седов
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