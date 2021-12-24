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Назвавшего «врагами» непривитых пенсионеров российского мэра сочли безграмотным

Глава «Ветеранов России» Резяпов: оскорбивший непривитых пенсионеров мэр Елабуги малодушен

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Назвавший «врагами» непривитых пенсионеров на закрытом совещании мэр Елабуги Рустем Нуриев малодушен и безграмотен. Такое мнение выразил в разговоре с изданием «Подъем» председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Слова российского мэра он счел недопустимыми. Нуриеву нельзя было опускаться до оскорблений в адрес пожилых людей, добавил глава ветеранского движения.

Резяпов подчеркнул, что движение готовит обращение в Генпрокуратуру России. Также он намерен обратиться к главе Татарстана за комментариями по поводу поведения чиновника.

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1 декабря

Ранее мэр города Елабуга на закрытом совещании назвал непривитых от коронавируса пенсионеров «ненужными» и «врагами». Он выступил против выдачи денежных средств и подарков для непривитых от COVID-19 пенсионеров в День Победы или в День пожилых людей. У всех для этого нужно требовать ковид-сертификат, считает Нуриев.

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Анна Щербакова
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