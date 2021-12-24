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В России заявили об ожидании начала «холодной цифровой войны» с Google

Первый зампред ОП Малькевич заявил о риске «холодной цифровой войны» с Google и Meta в РФ

Фото: Truth Leem / Reuters

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил об ожидании начала «холодной цифровой войны» с Google и компанией Meta Platforms против россиян. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Малькевича, ОП России несколько раз предлагала инициативу о том, чтобы работающие на государство люди ограничили свое присутствие в WhatsApp. Он отметил, что есть масса документов, которые подтверждают небезопасность и риски использования мессенджера.

«Тем не менее они продолжают пользоваться WhatsApp, пересылать друг другу документы, секретные какие-то материалы, связанные в том числе с безопасностью нашей страны, представляющих коммерческую тайну, пользуются различными облачными хранилищами, так называемыми, то есть не соблюдая элементарную безопасность», — сказал зампред.

Он также отметил, что сейчас попытки предложить добровольно отказаться от этой социальной сети больших успехов не возымели. «Абсолютно реальная ситуация, когда мы окажемся в холодной цифровой войне», — предупредил член ОП.

Ранее 24 декабря Таганский суд Москвы наложил на компанию Meta (бывшая Facebook) оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент. Корпорация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»).

Марина Совина
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