Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

В Краснодарском крае с 24 по 27 декабря из-за надвигающейся лавинной опасности в горах объявлено штормовое предупреждение. Об этом россиян предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«С 18:00 24 декабря до 18:00 27 декабря 2021 года в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно», — говорится в сообщении.

Спасатели порекомендовали горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды. Также в ведомстве напомнили туристам о том, что, выходя в горы, нужно постоянно следить за изменением погоды и избегать места возможного схода снежных лавин.

«Они (лавины — прим. «Ленты.ру») чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде», — указано в релизе.

С 20 по 22 декабря в Сочи из-за лавинной опасности в горах также было объявлено штормовое предупреждение.