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Раскрыта стоимость нового iPhone SE

Стоимость iPhone SE составит 400 долларов

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Новый смартфон серии iPhone SE будет оценен в 400 долларов. Об этом сообщает издание MyDrivers.

Журналисты ссылаются на тайваньское агентство DigiTimes, источники которого раскрыли стоимость iPhone SE. По их данным, Apple не будет увеличивать цены на смартфоны линейки. Стоимость нового аппарата составит 400 долларов, или около 29 тысяч рублей. Девайс должен появиться в продаже в марте-апреле.

Также инсайдеры подтвердили, что устройство будет иметь поддержку 5G и работать на базе процессора Apple A15 Bionic — аналогичный установлен в девайсах серии iPhone 13. Телефон будет оснащен 4,7-дюймовым экраном и тремя гигабайтами оперативной памяти.

Представленный весной 2020 года iPhone SE второго поколения имеет 4,7-дюймовый IPS-экран, чип Apple A13 Bionic, три гигабайта оперативной памяти, от 64 гигабайт встроенной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Модель до сих пор продается в интернет-магазине компании. В США стоимость гаджета составляет 399 долларов (примерно 29 тысяч рублей), в России — около 40 тысяч рублей.

В середине декабря источники Reuters сообщили, что запланированный на весну 2022 года iPhone SE привлечет более миллиарда пользователей Android-смартфонов. Также новое устройство могут приобрести около 300 миллионов пользователей раритетных iPhone.

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Андрей Ставицкий
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