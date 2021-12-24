Банк России заявил о росте ипотечного кредитования в стране. На 1 декабря его объемы увеличились на треть (30,1 процента) в годовом выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

Отмечается, что в сфере ипотечного кредитования в период с июля по октябрь наблюдалась стабилизация темпов роста задолженности. Это было связано с пересмотром условий государственной программы субсидирования процентной ставки.

При этом в ноябре россияне стали чаще брать ипотеку: наблюдался повышенный спрос на такие кредиты, а рост задолженности составил 2,3 процента.

«В годовом выражении рост ипотечного кредитования составил 30,1 процента на 1 декабря 2021 года. Банк России оценит целесообразность принятия дополнительных мер макропруденциальной политики по ипотечным кредитам в I квартале 2022 года», — подчеркивается в материалах регулятора.