Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне стали чаще брать ипотеку

Банк России: ипотечное кредитование к 1 декабря выросло на 30,1% в годовом выражении

Фото: Pixabay

Банк России заявил о росте ипотечного кредитования в стране. На 1 декабря его объемы увеличились на треть (30,1 процента) в годовом выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

Отмечается, что в сфере ипотечного кредитования в период с июля по октябрь наблюдалась стабилизация темпов роста задолженности. Это было связано с пересмотром условий государственной программы субсидирования процентной ставки.

При этом в ноябре россияне стали чаще брать ипотеку: наблюдался повышенный спрос на такие кредиты, а рост задолженности составил 2,3 процента.

«В годовом выражении рост ипотечного кредитования составил 30,1 процента на 1 декабря 2021 года. Банк России оценит целесообразность принятия дополнительных мер макропруденциальной политики по ипотечным кредитам в I квартале 2022 года», — подчеркивается в материалах регулятора.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России заявили об ожидании начала «холодной цифровой войны» с Google
Пашинян высказался против смены парламентской формы правления в Армении
Россияне стали чаще брать ипотеку
Суд взыскал миллион рублей с «Эха Москвы» в пользу бизнесмена Пригожина
Москвича возмутили появившиеся возле часовни туалеты
Байдена призвали передать Киеву зенитные и противокорабельные комплексы
Бывший чемпион UFC назвал единственного способного победить Чимаева бойца
Звезда «Мстителей» потерпит убытки от продажи роскошной квартиры
На Украине пригрозили Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
Российский депутат устроил на работу помощников и получал за них зарплату
Медики назвали неожиданную причину развития болезни Альцгеймера
СМИ показали спутниковые снимки «наращивания сил России» у границ с Украиной
Соловьев рассказал об отказе в аккредитации на пресс-конференцию Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter