В России стали чаще выдавать ипотеку онлайн

В России растет доля онлайн-выдачи ипотеки. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные «Ъ». Цифровая ипотека позволяет отказаться от очных визитов заемщика в банк. Документы по ней подписываются электронной подписью, для идентификации или других вопросов к клиенту может подъехать курьер, а общение с менеджером банка доступно по видеосвязи.

По данным аналитиков, в уходящем 2021 году подобный вид кредитования бьет все рекорды. По итогам 11 месяцев, согласно оценке ВТБ, ипотечных кредитов выдано более чем на 5 триллионов рублей. Сейчас доля отдельных этапов сделки (онлайн-заявки и электронная регистрация сделок) составляет более 60 и 65 процентов соответственно. В 2022 году, считают эксперты, востребованность у банков цифровой ипотеки резко возрастет — до 90 процентов.

«Без цифровизации клиентского пути ресурсов менеджеров банка не хватит на одобрение, выдачу и последующее сопровождение клиентов. Цифровизация ипотеки позволит сократить операционные затраты на выдачу одного кредита. Любой стандартизированный, оцифрованный процесс дает минимум 10-15 процентов экономии, иногда экономия может достигать и 20 процентов», — считает старший управляющий директор департамента «Стратегия и консалтинг» по работе с банками компании Accenture в России Ирина Одинаева.

Однако прежде всего цифровая ипотека выгодна для самих банков. Она позволяет повысить конкурентоспособность. Как поясняет начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева, обычно заемщики подают заявки сразу в несколько банков и заключают договор с тем, который быстрее одобрит ипотеку на подходящих для клиента условиях. В таком случае, отмечает она, наличие онлайн-формата заключения ипотеки позволит «обслуживать больший поток клиентов при меньших временных затратах и, как следствие, меньших финансовых затратах».

Ранее старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан предостерег россиян от покупки квартир в расчрочку. Он пояснил, что рассрочка выгодна строительной компании: при такой сделке она сразу получает деньги от покупателя, то есть не использует эскроу-счета. Но покупатель при этом рискует: если девелопер обанкротится, вернуть деньги будет проблематично.