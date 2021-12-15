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Россиян предостерегли от покупки квартир в рассрочку

Экономист Марчел Кырлан: покупатель рискует, приобретая строящееся жилье в рассрочку

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские банки повышают ставки по ипотеке, из-за чего граждане начинают терять интерес к жилищным кредитам. Застройщикам приходится привлекать покупателей программами рассрочки, но они могут таить в себе определенные риски. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказал старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

Как отметил экономист, рассрочка выгодна строительной компании: при такой сделке она сразу получает деньги от покупателя, то есть не использует эскроу-счета. Но покупатель при этом рискует: если девелопер обанкротится, вернуть деньги будет проблематично.

Другой недостаток рассрочки назвала генеральный директор одного из московских агентств недвижимости Наталия Кузнецова: это повышенная ответственность за просрочку платежей. «Если в случае с ипотекой можно получить ипотечные каникулы, рефинансировать свой кредит, то в случае с рассрочкой сделать это очень трудно», — предостерегла специалист. При неисполнении обязательств застройщик может расторгнуть договор с покупателем в одностороннем порядке, указала она.

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Кроме того, при приобретении квартиры в рассрочку нет страховки, «что тоже несет в себе определенные риски в случае непредвиденных жизненных обстоятельств у покупателя», подчеркнул председатель правления строительного концерна Александр Ванчура.

Ранее стало известно, что почти три четверти россиян (71 процент), планировавших в 2021 году оформить ипотеку, временно отказались от этой идеи. Из тех, кто остался без ипотеки, 23 процента получили отказ банка, 21 процент не смогли выбрать подходящую недвижимость, еще 21 процент передумали брать кредит уже после одобрения. 6 процентов респондентов заявили, что их в принципе не устроили условия ипотечного кредитования, поэтому они даже не начинали процесс оформления.

Нина Ташевская
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