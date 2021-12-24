В Госдуме назвали популизмом заявления о росте случаев COVID-19 после вакцинации

Заявления о том, что после вакцинации от COVID-19 растет заболеваемость — глупость и полная чушь. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья, врач-хирург Дмитрий Хубезов, комментируя недавно проведенный фракцией КПРФ круглый стол с участием актрисы Марии Шукшиной, академика общественной академии РАЕН Игоря Гундарова, депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерины Енгалычевой и других представителей той части общества, которая выступает против принудительной вакцинации, а также схожую по настроениям конференцию «Врачи за правду!».

«Обычно, когда хотят узнать какое-то объективное мнение, приглашают как противников, так и сторонников. А тут пригласили одних антиваксеров. Они просто выдергивали удобные для себя факты. Тут даже комментировать нечего. Просто из контекста выдергивались отдельные факты, чтобы подтвердить какие-то свои догадки», — сказал глава думского комитета, отметив, что это «чистый популизм в худшем его варианте», который к медицине «не имеет вообще никакого отношения от слова совсем».

По словам Хубезова, для врачебного сообщества, особенно для тех медиков, которые работают в красной зоне, очевидно, что вакцинация от коронавируса спасает жизни.

«Они (противники вакцинации — «Лента.ру») же сейчас уже не говорят, что против вакцинации. Они поступают хитрее, утверждая, что вроде как за нее. Но, по их словам, и вакцина сырая, и ее не довели, и результаты [исследований] не опубликованы», — констатировал парламентарий.

Он добавил, что в тех странах, где есть коллективный иммунитет и достигнут высокий уровень вакцинации населения, люди болеют меньше и смертность от COVID-19 самая низкая.

«Объективные данные: в восемь раз реже вакцинированные люди болеют и примерно в 30 раз реже умирают. А то, что там этот академик так называемый другие цифры приводит, это чистой воды манипуляции. Это ничего общего с научной составляющей не имеет», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4 процента. Всего, по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, вакцинация первым компонентом препарата против COVID-19 была проведена в стране 77 876 905 раз, полный цикл вакцинации был произведен 73 106 249 раз.