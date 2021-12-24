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Уровень коллективного иммунитета россиян превысил 60 процентов

Вице-премьер Голикова: уровень коллективного иммунитета в России превысил 60 процентов

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

За прошедшую неделю уровень коллективного иммунитета в России вырос более чем на 2 процента, составив 60,4 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

На прошлой неделе уровень иммунитета составлял 58,2 процента.

Всего, по словам Голиковой, вакцинацию первым компонентом вакцины была проведена в России 77 876 905 раз, полный цыикл вакцинации был произведен 73 106 249 раз

Всего за 23 декабря в России зафиксировано 24 703 случая заражение коронавирусом. Впервые с 1 октября это число составило менее 25 тысяч. Скончались за сутки 998 пациентов с COVID-19.

В четверг, 23 декабря, глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что России необходимо в ближайшие полгода достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80 процентов.

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Роман Кирьянов
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