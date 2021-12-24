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В Башкирии создадут систему грантов для поддержки киноиндустрии в 2022 году

Власти Башкирии создадут систему грантов для поддержки киноиндустрии в 2022 году

Фото: Avel Chuklanov / Unsplash

Власти Республики Башкортостан в 2022 году разработают систему грантов для поддержки региональной киноиндустрии. Об этом сообщает ТАСС.

На поддержку республиканского кино власти выделят 50 миллионов рублей. С инициативой сформировать систему грантов выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Поддержка будет осуществляться на постоянной основе.

Отмечается, что Хабиров призвал активнее продвигать международный башкирский кинофестиваль «Серебряный Акбузат». Глава региона предложил сделать мероприятие «постоянно действующим».

Ранее сообщалось, что Управление по делам архивов Башкортостана объявило о проведении V генеалогического конкурса «Мои предки — северные амуры». Его посвятили 210-летию победы в войне с Наполеоном.

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