В Башкирии объявили о проведении генеалогического конкурса

Управление по делам архивов Башкортостана объявило о проведении V генеалогического конкурса «Мои предки — северные амуры». Его посвятили 210-летию победы в войне с Наполеоном (1812 год), передает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участвовать в конкурсе можно с 1 октября 2021-го по 27 марта 2022 года. Его поделили на несколько возрастных категорий: учащихся школ (8-11 классы) и колледжей, а также высших заведений. Материалы и заявки можно отослать организаторам с 1 октября по 1 февраля.

Молодые генеалоги будут состязаться в таких номинациях, как «Мои предки — защитники Отечества» (рассказ о родственниках), «Любезные вы мои башкирцы, молодцы!» (о башкирских полках в войне 1812 года), «Образ "северных амур"» (относится к искусству) и «Мы — достойные хранители памяти славных предков» (с приложением видеоклипа).

Главной целью мероприятия назвали развитие и повышение интереса молодых россиян к истории страны и Башкортостана. В приоритете также стоит активизация школьников к исследовательской деятельности и воспитание патриотизма с бережным отношением к историческому, военному и культурному наследию.

Ранее сообщалось, что в столице Башкирии провели XI межрегиональный фестиваль чувашской песни и танца «Салам». Мероприятие, которое проходило в уфимском саду культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова, собрало порядка 300 человек.