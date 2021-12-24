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Звезда сериала «Тайны следствия» рассказала о тяжело перенесенном коронавирусе

Актриса Анна Ковальчук рассказала о госпитализации с COVID-19 в ноябре этого года

Фото: @annakovalchuk313

Российская актриса театра и кино Анна Ковальчук рассказала о тяжело перенесенном коронавирусе. Ее слова приводит сайт wday.ru.

Звезда отечественного сериала «Тайны следствия» призналась, что в ноябре этого года из-за плотного графика киносъемок, участия в театральных постановках, а также съемок детской передачи на телевидении она заболела COVID-19. Ковальчук добавила, что спустя некоторое время ее госпитализировали.

«Начиная с меня, с коронавирусом свалились 20 человек. Все болели очень серьезно», — заявила артистка, отметив, что из-за недуга ноябрьскую праздничную неделю она провела в больнице. Звезда российского телеэкрана подчеркнула, что к декабрю она уже полностью поправилась.

Ранее стало известно, что у советской и российской актрисы театра и кино Светланы Крючковой парализовало половину лица после тяжело перенесенного коронавируса. У артистки также был диагностирован рак четвертой стадии.

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Сергей Равин
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