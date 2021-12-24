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Эстонцам предложили примерить военную форму на Рождество

В Эстонии на Рождество предложили сфотографироваться с ополченцами

Фото: Минобороны Эстонии

В городе Нарва в Эстонии проходит необычная акция, организованная силами ополчения прибалтийской республики. Ополченцы поставили в одном из торговых центров военный внедорожник и предложили всем желающим сфотографироваться в военной форме. Об этом сообщает ERR.

«Нам показалось очень важным в канун Рождества, в преддверии зимних праздников, Нового года, поздравить жителей города, показать нашу гражданскую направленность. Многие люди стесняются людей в форме, пугаются. И мы хотим сегодня подчеркнуть мирный характер нашей деятельности», — объяснил смысл акции инструктор сил ополчения Максим Иванен. Он подчеркнул готовность силовиков работать с населением и поддерживать людей.

Кроме возможности примерить униформу, эстонцам также предоставили возможность развлечь интерактивными играми своих детей. В их организации приняли участие молодежное и женское отделения ополчения Эстонии. В конце детей поздравили с Рождеством и угостили конфетами.

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Ополчение Эстонии или Союз обороны Эстонии — добровольные военизированные формирования граждан республики. Вместе с вооруженными силами они входят в Силы обороны Эстонии. Ополченцы отсчитывают свою историю с 1917 года, когда самоорганизовавшиеся эстонцы фактически создали первые национальные силы страны. Ополчение Эстонии можно сравнить с национальной гвардией в США, в России ближайшим аналогом является организация ДОСААФ.

В сентябре главнокомандующий силами обороны Эстонии Мартин Херем допустил нападение России на республику в ближайшие несколько лет. «Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет? Мы должны понимать, что это может произойти», — предупредил Херем.

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Дмитрий Настасьев
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