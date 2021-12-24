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Женщина несколько месяцев хранила в рюкзаке ключ к богатству и не знала об этом

Женщина нашла в рюкзаке забытый на несколько месяцев лотерейный билет и сорвала джекпот

Фото: Depositphotos.com

Жительница американского города Нейплс, штат Флорида, несколько месяцев хранила в рюкзаке ключ к богатству и не знала о нем. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

32-летняя женщина приехала в штат Мэриленд, чтобы навестить родных. Во время поездки она приобрела лотерейный билет. Женщина положила покупку в рюкзак и забыла о ней на несколько месяцев.

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Спустя некоторое время американка разбирала рюкзак и нашла билет. Женщина решила проверить результаты розыгрыша. Оказалось, она сорвала джекпот. Американка выиграла 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Победительница отсканировала билет несколько раз, так как не могла поверить, что ей так повезло.

Женщина планирует потратить часть полученных денег на отдых с семьей, а оставшуюся часть выигрыша положит на сберегательный счет.

Ранее сообщалось, что житель американского города Гринвилл, штат Южная Каролина, неделю возил в автомобиле ключ к богатству и не знал об этом. Мужчина приобрел в магазине билет моментальной лотереи, положил его в машину и забыл о нем.

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Алиса Дмитриева
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