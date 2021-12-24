В Воронеже пройдет фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест»

В Воронеже пройдет четвертый фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест». Об этом сообщает газета «Культура».

Отмечается, что мероприятие откроется выставкой «Владимир Высоцкий. Страницы памяти» в арт-галерее Камерного театра, подготовленной Музеем Владимира Высоцкого.

Фестиваль «Мандельштамфест» стартует 24 декабря и завершится 26-го числа. В день открытия также будет проведена лекция-спектакль «РыСи» от Центра Вознесенского, представлены музыкально-поэтический проект Nostos Алексея Иванникова и пластический спектакль ÖTÜKÄN от творческого объединения из Казани «Әлиф» по мотивам цикла произведений татарской поэтессы Йолдыз Миннулиной.

Ранее сообщалось, что Управление по делам архивов Башкортостана объявило о проведении V генеалогического конкурса «Мои предки — северные амуры». Его посвятили 210-летию победы в войне с Наполеоном.