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В Воронеже пройдет фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест»

В Воронеже 24 декабря стартует фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Воронеже пройдет четвертый фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест». Об этом сообщает газета «Культура».

Отмечается, что мероприятие откроется выставкой «Владимир Высоцкий. Страницы памяти» в арт-галерее Камерного театра, подготовленной Музеем Владимира Высоцкого.

Фестиваль «Мандельштамфест» стартует 24 декабря и завершится 26-го числа. В день открытия также будет проведена лекция-спектакль «РыСи» от Центра Вознесенского, представлены музыкально-поэтический проект Nostos Алексея Иванникова и пластический спектакль ÖTÜKÄN от творческого объединения из Казани «Әлиф» по мотивам цикла произведений татарской поэтессы Йолдыз Миннулиной.

Ранее сообщалось, что Управление по делам архивов Башкортостана объявило о проведении V генеалогического конкурса «Мои предки — северные амуры». Его посвятили 210-летию победы в войне с Наполеоном.

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Евгений Шульгин
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