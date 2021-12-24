В Нижегородской области открылся мемориальный комплекс национального достояния

В Городце Нижегородской области состоялось открытие мемориального комплекса национального достояния имени Александра Невского. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие приурочили к празднованию 800-летия со дня рождения великого русского князя. По данным агентства, музей площадью 237 квадратных метров состоит из семи экспозиционных помещений: «Летописцы», «Нашествие», «Городец», «Александр Невский», «Монашеская келья», «Нашествие», а также отдельного зала для временных экспозиций и проведения лекториев.

По словам замминистра культуры Нижегородской области Елены Лупиной, на примере Городца посетители комплекса познакомятся с историей средневековой Руси. Экспозиция рассказывает о ключевых исторических личностях и войнах того периода.

Ранее в декабре сообщалось, что в Севастополе на территории культурно-образовательного кластера появится «парящий» музей. Он будет состоять из нескольких уровней: на нижнем уровне разместят фондохранилище и реставрационный центр, а этажом выше — творческий музейно-просветительский центр, а также служебно-бытовые помещения.