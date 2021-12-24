Истребитель МиГ-21 разбился на севере Индии

Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил (ВВС) Индии разбился на севере страны, в окрестностях города Джайсалмер в северном штате Раджастхан. Об этом пишет издание India Today.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, обстоятельства катастрофы выясняются.

8 декабря вертолет с четырьмя высокопоставленными военными на борту разбился в индийском штате Тамилнад, среди людей на борту также был глава Штаба обороны страны Бипин Рават. Всего на борту находились 14 человек.