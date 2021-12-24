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Российский врач назвала три главные ошибки во время новогоднего застолья

Терапевт Романенко: переедание и прием ферментов является ошибками при новогоднем застолье

Фото: Depositphotos.com

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко назвала три главные ошибки во время новогоднего застолья. Ее слова приводит телеканал «Москва 24».

Первая из них, по словам врача, — садиться за стол голодным. Если человек потом съедает много вредной пищи и переедает, это может сказаться плохо на здоровье печени и поджелудочной железы. Романенко посоветовала делать небольшие перекусы перед праздничным застольем.

«Пусть это будет фруктовый салат, овощной салат, обязательно какой-то напиток. Тем самым мы подготовим свой желудочно-кишечный тракт к праздничному застолью», — рассказала врач.

Второй ошибкой, которую допускают россияне перед застольем, — это прием ферментов. Их необходимо принимать во время еды, в противном случае такие препараты могут навредить слизистой желудка. Также врач не рекомендует закусывать алкоголь жирной пищей — это третья ошибка.

«Жирная пища требует большого количества пищеварительных ферментов. Более того, алкоголь может вызывать спазм гладкой мускулатуры, и это чревато панкреонекрозом», — резюмировала Романенко.

Терапевт рекомендовала за праздничным столом есть больше овощных салатов, они помогут замедлять всасывание вредных веществ в организм. Для оливье врач рекомендовала использовать домашний майонез и заменить колбасу на отварное мясо.

Ранее врач Симон Мацкеплишвили рассказал, что людям с повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо осторожно употреблять алкоголь в новогоднюю ночь. Медик отметил, что такие люди могут себе позволить порцию в виде одного-двух бокалов игристого напитка.

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Анна Филипенко
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