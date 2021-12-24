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Раскрыты подробности задержания сотрудника МВД в Москве

Источник: сотрудник столичного МВД попался на взятке в 3 млн рублей от свидетеля по делу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудник Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве был задержан ФСБ за получение взятки от свидетеля по уголовному делу. Подробности задержания полицейского «Ленте.ру» раскрыл источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержанный пообещал свидетелю не привлекать его в качестве обвиняемого по делу о незаконной банковской деятельности. За свою помощь сотрудник МВД сначала потребовал три миллиона долларов, но затем согласился на три миллиона рублей.

При получении взятки полицейского задержала ФСБ.

Ранее сообщалось, что против временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского завели второе уголовное дело о коррупции. По версии следствия, с июля по ноябрь 2021 года Вишневский получил через посредников более 150 тысяч рублей от директора некоего учреждения за «общее покровительство».

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Мария Рубникович
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