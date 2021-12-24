Второе дело завели на исполняющего обязанности замглавы Владимирской области

Следователи начали расследование второго дела о коррупции против временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Мария Серова.

Чиновник обвиняется в получении взятки в крупном размере. Дело возбуждено по соответствующей статье УК РФ. По версии следствия, с июля по ноябрь 2021 года Вишневский получил через посредников более 150 тысяч рублей от директора учреждения. Вознаграждение было выплачено за общее покровительство.

В ноябре на замгубернатора завели дело из-за взятки в сумме 600 тысяч рублей при строительстве школы в период работы экс-губернатора Владимира Сипягина, который снял с себя полномочия 4 октября в связи с переходом на должность депутата Государственной Думы.

Вишневский отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции России, дающей право не свидетельствовать против себя, поэтому не высказал отношения к предъявленному обвинению.

По ходатайству следователя чиновника заключили под стражу.

Вишневский стал врио вице-губернатора Владимирской области 18 марта 2021 года и курировал социальное развитие.