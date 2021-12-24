Юрист предупредила россиян о необходимости платить налог с ряда подарков

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Указ» Татьяна Пахтова предупредила россиян о необходимости платить налог с ряда подарков. Она рассказала агентству «Прайм», с каких сюрпризов от близких и родственников на Новый год придется заплатить.

По словам юриста, с полученных денег или самих подарков в натуральной форме платить НДФЛ не нужно, однако есть исключения.

«В случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, уплата НДФЛ обязательна», — уточнила адвокат. Пахтова добавила, что, если вы получили в дар имущество от члена семьи или близкого родственника, платить НДФЛ не нужно.

В случае, когда банки в рамках промо-акций дарят своим клиентам одну или несколько акций крупных компаний, банк сам обязан уплатить этот налог. Также адвокат напомнила, что физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают НДФЛ по месту жительства не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Ранее в декабре депутаты предложили установить новогоднюю выплату пенсионерам в размере получаемой пенсии. Один из авторов документа, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, заявил, что предновогодняя выплата поможет пенсионерам достойно отметить Новый год и не залезать в долги по кредитам для покупки подарков. Он отметил, что парламентарии проголосуют за инициативу, если ее поддержит правительство.