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Почти 60 процентов украинцев поддержали вступление в НАТО

Опрос: 59,2 процента жителей Украины проголосовали бы за вступление в НАТО

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Почти 60 процентов украинцев поддерживают вступление страны в НАТО. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2 процента респондентов проголосовали бы за, 28,1 процента — против. Среди опрошенных жителей западных и центральных регионов присоединение к Североатлантическому альянсу поддерживают 69,5 процента, среди жителей востока и юга Украины — 42,3 процента.

За вступление в Европейский Союз (ЕС) готовы высказаться 67,1 процента респондентов, против — 21,6 процента. На западе и центре Украины доля сторонников евроинтеграции составляет 75,5 процента, на юге и востоке — 53,5 процента.

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Кроме того, согласно результатам опроса, 49,2 процента украинцев считают реальной угрозу военного вторжения России. Еще 41,4 процента полагают, что вторжения не будет. Более 26 процентов уверены, что прямые переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина будут действенным способом достижения мира. Свыше 58 процентов считают, что переговоры с Путиным нужно вести только при участии западных политиков.

Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которому 48 процентов граждан Украины воспринимают НАТО как союзника и защитника. В 2019 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в конституции страны курс на вступление в НАТО и ЕС.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет намерений по вторжению на территорию республики.

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София Сарджвеладзе
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