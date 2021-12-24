Похожего на черепашку-ниндзя украинца задержали в аэропорту за контрабанду

Украинский турист решил провезти контрабандой шесть смартфонов iPhone последней модели, однако из-за странного внешнего вида вызвал подозрение у сотрудников безопасности и был задержан в аэропорту. Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

Турист с Украины, возвращавшийся из ОАЭ в родной Киев, был задержан сотрудниками таможни и погранслужбы за попытку нелегального ввоза шести iPhone 13 Pro Max. Так, мужчина примотал телефоны скотчем к телу и надел сверху джемпер.

«Пассажир, похожий на черепашку-ниндзя, привлек к себе внимание сотрудников сразу нескольких служб аэропорта», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что стоимость телефонов составляет около 200 тысяч гривен (538 тысяч рублей), однако по рыночной цене на Украине их можно продать намного дороже. По факту правонарушения пассажиру грозит штраф в размере 100-процентной стоимости товаров и конфискация мобильных устройств.

Ранее, в апреле, полиция Дубая арестовала группу девушек, позирующих обнаженными на камеру на балконе отеля. Так, среди них оказалось 11 гражданок Украины. После расследования инцидента прокуратура Дубая приняла решение о депортации моделей на родину за нарушение норм общественной морали.

