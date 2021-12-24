Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Похожего на черепашку-ниндзя украинца задержали в аэропорту за контрабанду

Украинец примотал 6 смартфонов скотчем к телу и был задержан таможенниками в аэропорту

Фото: страница «Київська митниця» в Facebook

Украинский турист решил провезти контрабандой шесть смартфонов iPhone последней модели, однако из-за странного внешнего вида вызвал подозрение у сотрудников безопасности и был задержан в аэропорту. Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

Турист с Украины, возвращавшийся из ОАЭ в родной Киев, был задержан сотрудниками таможни и погранслужбы за попытку нелегального ввоза шести iPhone 13 Pro Max. Так, мужчина примотал телефоны скотчем к телу и надел сверху джемпер.

«Пассажир, похожий на черепашку-ниндзя, привлек к себе внимание сотрудников сразу нескольких служб аэропорта», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что стоимость телефонов составляет около 200 тысяч гривен (538 тысяч рублей), однако по рыночной цене на Украине их можно продать намного дороже. По факту правонарушения пассажиру грозит штраф в размере 100-процентной стоимости товаров и конфискация мобильных устройств.

Ранее, в апреле, полиция Дубая арестовала группу девушек, позирующих обнаженными на камеру на балконе отеля. Так, среди них оказалось 11 гражданок Украины. После расследования инцидента прокуратура Дубая приняла решение о депортации моделей на родину за нарушение норм общественной морали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Украина предъявила обвинение главе Минтранса России
Россиянам назвали главные причины появления седины в раннем возрасте
Военным Израиля разрешили стрелять палестинцам в спины
Москвичи раскупили недвижимость в трех регионах России
Российский полицейский пять дней удерживал подростка за решеткой ради воспитания
Суд избрал меру пресечения ректору университета в Самаре по делу о мошенничестве
Глава МИД Украины захотел участия Киева в переговорах России и НАТО
Мужчина нашел лягушонка в салате из магазина и оставил его как домашнего питомца
Россия отреагировала на сообщения об отказе Индонезии от Су-35
В России начнут строить дороги из мусора
Названа лучшая валюта для хранения сбережений
На Google наложили первый в России оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей
В Дании рассказали о четырех сценариях России для Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter