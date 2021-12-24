69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Сносящий людей ураган в российском городе показали на видео

Очевидцы публикуют видео из Норильска, в городе ураганный ветер сносит людей

В Норильске ураганный ветер сносит людей и срывает крыши домов. Кадры бушующей стихии, снятые на видео очевидцами, опубликовал Telegram-канал НТВ в пятницу, 24 декабря.

На записи, обнародованной местными жителями, показано, что из-за непогоды в российском городе сломалась новогодняя елка.

С 23 декабря в Норильске действует штормовое предупреждение, зарегистрированы порывы ветра до 33 метров в секунду. Школьники третий день подряд освобождены от уроков.

В июне мощный ураган обрушился на Саратовскую область и повредил несколько жилых домов. В сети публиковали кадры с последствиями шторма.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при пожаре в российском ковидном госпитале
Появилось видео из полностью сгоревшей палаты ковид-госпиталя в Астрахани
Дзюба описал отношение к Милохину словами «накрасил ногти и умер для меня»
Российский комплекс «Деривация-ПВО» уничтожит микро- и мини-БПЛА
Россияне назвали политиков года
В России выявили менее 25 тысяч новых случаев COVID-19
В США поджигателя назначили начальником пожарного управления
Звезда сериала «Тайны следствия» рассказала о тяжело перенесенном коронавирусе
Заявления о войсках России на границе с Украиной объяснили попыткой саботажа
В России подорожает пиво
Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности
России пригрозили войной с НАТО на два фронта
Москвичам пообещали снегопады и штормовой ветер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter