Сносящий людей ураган в российском городе показали на видео

В Норильске ураганный ветер сносит людей и срывает крыши домов. Кадры бушующей стихии, снятые на видео очевидцами, опубликовал Telegram-канал НТВ в пятницу, 24 декабря.

На записи, обнародованной местными жителями, показано, что из-за непогоды в российском городе сломалась новогодняя елка.

С 23 декабря в Норильске действует штормовое предупреждение, зарегистрированы порывы ветра до 33 метров в секунду. Школьники третий день подряд освобождены от уроков.

В июне мощный ураган обрушился на Саратовскую область и повредил несколько жилых домов. В сети публиковали кадры с последствиями шторма.