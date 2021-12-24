На Украине назвали условие переговоров Зеленского с Путиным

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал условие телефонных переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью изданию «Фокус».

Ермак заявил, что разговор Зеленского с Путиным состоится при условии, если глава республики будет уверен в наличии предмета для беседы. По его словам, украинский президент «никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить».

«Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому, как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать, и будет предмет для разговора, он состоится», — пояснил глава офиса Зеленского.

Ермак также подчеркнул, что вопрос о дате и месте возможной встречи лидеров Украины и России по-прежнему остается открытым.

Ранее Зеленский заявил, что свяжется с Путиным напрямую, если администрации в Киеве и Москве не смогут договориться по проблемным вопросам. При этом он отметил, что Украина готова к прямому диалогу в любом формате и надеется на взаимную готовность со стороны России.