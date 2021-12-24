Россияне выбрали главные слова 2021 года

Россияне выбрали словами 2021 года «коронавирус» и «рост цен». Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС.

Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров пояснил, что в закрытом опросе можно было выбрать не более трех ответов. Так, за слово «коронавирус» проголосовали 38 процентов респондентов, а за «рост цен» — 34 процента.

За слово «ковид-сертификат» проголосовали 28 процентов опрошенных. Предлагались и другие варианты слов и словосочетаний, среди которых были: «вакцина», «снижение доходов», «маски».