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Россияне назвали политиков года

ВЦИОМ: россияне назвали президента Владимира Путина политиком года

Фото: Reuters

Политиком года россияне назвали президента Владимира Путина. Его выбрали 38 процентов опрошенных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ВЦИОМ.

Второе место и третье места в рейтинге поделили между собой премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров, набравшие по 17 процентов голосов. Четвертое место занят Сергей Шойгу с 8 процентами.

В список также попали глава ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат на выборах от КПРФ Павел Грудинин, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и другие.

Опрос был проведен в декабре 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет. Проводился он в формате телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 52 процента россиян считают украинцев братским народом. Только 12 процентов опрошенных назвали Украину источником опасности.

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Роман Кирьянов
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