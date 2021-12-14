ВЦИОМ выяснил отношение россиян к украинцам

Больше половины россиян считают украинцев братским народом. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из опрошенных 52 процента назвали украинцев братским народом. Еще 31 процент относится к ним нейтрально, а 11 процентов респондентов считают, что Украина настроена к россиянам враждебно.

В ответ на вопрос, чем является Украина для России, 29 процентов назвали ее братской страной, 26 процентов просто соседом и по 12 процентов считают Украину дружественным государством и источником угрозы.

По данным ВЦИОМ, 64 процента опрошенных следят за событиями на Украине, а 36 процентов не интересуются этими новостями.

Центр опросил методом телефонного интервью 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого россияне высказались об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В результате оказалось, что 67 процентов считают, что избрание Зеленского президентом никак не сказалось на взаимоотношениях Москвы и Киева.