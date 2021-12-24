Появились подробности запуска нового «пятизвездочного» экспресса

В сети появились подробности создания и запуска нового Восточного экспресса (Orient Express La Dolce Vita), который предоставит своим пассажирам пятизвездочное обслуживание во время путешествия по Италии, Парижу и Стамбулу. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что создателем поезда является группа отелей Accor и строительная компания Arsenale Spa. Всего планируется запустить шесть составов, рассчитанных на 62 пассажира, в каждом из которых будет по 12 роскошных кают, 18 люксов и один суперлюкс. Новый итальянский экспресс будет готов отправиться по маршруту уже в 2023 году.

Интерьеры вагонов отразят мастерство, дизайн и творчество эпохи 1960-1970 годов. Так, в вагоне-ресторане пассажиры смогут отведать эксклюзивные блюда, приготовленные знаменитыми шеф-поварами. В поезде также предусмотрена развлекательная программа и лаундж-бар, где гостям предложат самые лучшие итальянские вина.

Основной пересадочный узел — железнодорожный вокзал Термини в Риме. Дальше пассажирам предлагается несколько маршрутов: в регион Венето через Доломиты, через Тоскану и Флоренцию, в Неаполь и Помпеи, на Сицилию, в Париж, в Сплит (Хорватия), или историческое путешествие Восточного экспресса в Стамбул.

В общей сложности эти маршруты охватят 16 тысяч километров железнодорожных линий и пройдут через 131 город.

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