Раскрыта готовность нового российского «Панциря»

Разработку модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси для Сухопутных и Воздушно-десантных войск планируется завершить в следующем году. Готовность нового российского ЗРПК в интервью «Красной звезде» раскрыл начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

«Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения. Обе работы планируется завершить в 2022 году», — заявил военный.

По его словам, разработка ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» ведется одновременно с созданием 57-миллиметрового зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО».

В октябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что в ближайшее время планируется принятие на вооружение зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ-СВ», зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» и машины для отделений стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО».