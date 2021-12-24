В Москве изменились тарифы на парковку

Тарифы на парковку изменились в пятницу, 24 декабря, на 14 процентах улиц Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичный Департамент транспорта. В частности, на 53 улицах в центре Москвы стоимость самых загруженных парковок возрастает до 450 рублей, а на 29 улицах столицы стоимость снижается.

Причина изменений кроется в ежегодном росте нагрузки на городские улицы. На 14 процентах улиц, где при малом количестве жилых домов расположено много мест притяжения — рестораны, торговые и бизнес-центры, достопримечательности — парковки переполнены. Изменение тарифов будет способствовать тому, что на автостоянках будет оставаться до 10-15 процентов свободных мест. Как подчеркнули в департаменте, это мировой принцип настройки тарифа на парковку.

Так, на 53 улицах с самыми загруженными парковками в Центральном округе — в частности, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади, с пятницы начнет действовать новый тариф: с 8.00 до 21.00 — 450 рублей в час, с 21.00 до 8.00 — 200 рублей в час, включая воскресенье. Изменения затронут и две переполненные парковки со шлагбаумом на Новом Арбате. В дневное время стоимость парковки там будет составят 450 и 400 рублей соответственно.

В то же время на 29 улицах Москвы стоимость парковки решено снизить. В местах, где раньше час парковки стоил 380 рублей, теперь действует дифференцированный тариф с бесплатной парковкой в воскресенье. Там, где раньше был дифференцированный тариф, стоимость упала до 80 рублей в час. Такие парковки находятся на Николоямской улице, Подколокольном переулке, улице Александра Невского. Так в Дептрансе рассчитывают перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность стоянок.

Кроме того, на загруженных улицах станет больше парковочных мест, предназначенных только для жителей близлежащих домов — чтобы владельцам парковочных разрешений было проще найти место рядом с домом. Такие места будут отмечены специальными дорожными знаками, а автомобилистам без парковочных разрешений запрещено там стоять даже за деньги. В Дептрансе отмечают, что за этот год число таких мест увеличилось в 3,5 раза — их уже больше 1,2 тысячи, а в ближайшую неделю этот показатель достигнет 1,5 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Москве протестируют «умную» систему, которая позволяет искать свободные парковочные места внутри кварталов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Ресурс рассчитан на работу именно во дворах. ИИ будет получать данные с городских камер видеонаблюдения, что позволит ему анализировать занятость парковочных мест, находящихся возле жилых домов. Точность такого исследования составит не менее 85 процентов.