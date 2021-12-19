В Москве появится «умная» парковка

В российской столице протестируют систему, которая позволяет искать свободные парковочные места внутри кварталов с помощью искусственного интеллекта, сообщают «Известия» со ссылкой на данные конкурса АО «Электронная Москва», подотчетного департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Новый ресурс, который испытают в Москве, рассчитан на работу именно во дворах. Искусственный интеллект будет получать данные с городских камер видеонаблюдения, что позволит ему анализировать занятость парковочных мест, находящихся возле жилых домов. Точность такого исследования составит не менее 85 процентов.

«Умную» парковку протестируют на пяти площадках — в Юго-Восточном, Северо-Восточном и Западном административных округах, а также в Новой Москве и Зеленограде. Стартовая цена проекта составляет около 6,2 миллиона рублей.

«Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать о том, есть ли на парковке у дома свободные места. Благодаря внедрению сервиса горожанам не придется тратить время на поиск свободного парковочного места, они смогут посмотреть эту информацию онлайн, в мобильном приложении "Электронный дом"», — подчеркнули в пресс-службе ДИТ.

Ранее сообщалось, что в Москве изменится стоимость парковок. С 24 декабря это произойдет на 53 улицах столицы. Тариф увеличится до 450 рублей в час в дневное время.