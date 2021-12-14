В Москве изменится стоимость парковок

Власти Москвы приняли решение об изменении с 24 декабря стоимости платных парковок. Тариф увеличится на 53 центральных улицах до 450 рублей в час в дневное время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на столичный департамент транспорта.

В списке 53 улиц с самыми загруженными парковками оказались Большая Никитская, Неглинная, а также Театральная площадь. Для них будет действовать новый тариф — 450 рублей в час с 8:00 до 21:00 и 200 рублей в час с 21:00 до 8:00. Подобные тарифы будут действовать и в воскресенье. На одной из переполненных парковок на Новом Арбате стоимость повысится до 450 рублей в час и до 400 рублей в час — на другой.

Повышение тарифов в ведомстве объяснили стремлением освободить до 10-15 процентов парковочных мест в центре и снизить нагрузку на улицы, где находится большое количество ресторанов, торговых центров и достопримечательностей. В итоге парковки заполнены почти полностью.

Однако на 29 улицах власти решили снизить стоимость парковки, чтобы перенаправить потоки автомобилей. В частности, на парковках на Николоямской улице, Подколокольном переулке, улице Александра Невского будет действовать дифференцированный тариф. По воскресеньям припарковать автомобиль можно бесплатно.

Ранее руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский предложил сделать дороже экстремально загруженные в преддверии Нового года автопарковки в Москве. Он отметил, что в городе стало сложно найти место даже на парковках с тарифом 380 рублей в час.