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Экономист раскрыл подробности об увеличении пенсий

Экономист РЭУ Орлов заявил об индексации пенсий в России на 10 процентов в 2022 году

Фото: Pixabay

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов рассказал, что в 2022 году пенсии граждан вырастут. Он объяснил, каким образом их проиндексируют, в интервью Nation News.

Ордов раскрыл подробности об увеличении пенсий в 2022 году. По его словам, оно будет происходить по уровню фактической инфляции, поэтому индексация выплат составит десять процентов.

«Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет восемь процентов. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше. Поэтому пенсия будет проиндексирована на десять процентов. Потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки сохранится», — объяснил экономист.

Специалист добавил, что начало нового года может принести множество сюрпризов в разных сферах. Он подчеркнул, что необходимость повысить пенсии становится ясной. При этом показатель инфляции является неоднозначным, поскольку зависит от метода расчета.

Ранее россиянам назвали три способа накопить на пенсию. Аналитики Дмитрий Голубовский и Анна Никитина полагают, что в этом способствует покупка золотых монет, облигаций федерального займа (ОФЗ) и акций.

Марина Совина
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