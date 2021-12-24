Россиянам назвали три способа накопить на пенсию

Аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский и эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина рассказали россиянам, как накопить на пенсию. В частности, специалисты посоветовали держать средства в акциях, передает URA.RU.

Голубовский назвал три способа откладывать на пенсию: наиболее простым из них является покупка золотых монет. Драгоценный металл — это «эталонный товар», отыгрывающий инфляцию в долгосрочной перспективе. По его словам, покупка золотых монет служит единственным методом «защититься от инфляции без инвестиций, без открытия брокерского счета, без каких-либо заморочек».

Кроме того, помогают накопить на пенсию облигации федерального займа (ОФЗ). Минфин размещает такие ОФЗ для физических лиц через уполномоченные банки. Они обладают большей доходностью, чем торгуются на рынке.

«Это инвестиции на три года, если вы выходите раньше — теряете в доходе. Сейчас их можно купить под десять процентов годовых», — сказал Голубовский.

Никитина добавила, что для неопытного человека будет актуален другой способ — сочетание депозита, валюты на этом же депозите и небольшого числа облигаций. После этого можно задуматься «о чем-то более рисковом», отметила она.

«Если человек зарабатывает 20—40 тысяч рублей, ему достаточно откладывать десять процентов, лучше больше. Чем больше доход, тем больше возможности отложить. Это будет хорошая прибавка к пенсии», — подчеркнула эксперт.

Голубовский предупредил, что бессмысленно копить наличные деньги, поскольку большинство из них пропадут из-за роста инфляции. Сбережения даже в самой устойчивой валюте, швейцарских франках, могут уменьшиться вдвое.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции. Он добавил, что до настоящего момента у властей страны это получалось.