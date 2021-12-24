Украина предъявила обвинение главе Минтранса России

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса Виталию Савельеву за незаконную переправку лиц через украинскую границу. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщается на официальном сайте ведомства.

По версии следствия, Савельев, занимая также руководящую должность в российской авиакомпании «Аэрофлот», способствовал перевозке пассажиров в Крым и из него с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го. Всего за этот период было переправлено порядка 329 тысяч человек.

При этом в Генпрокуратуре настаивают, что подобные перевозки являются незаконными, поскольку в ходе них нарушается государственная граница Украины. «Рейсы проходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт Симферополь и в обратном направлении», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что аналогичные обвинения выдвинуты и в адрес одного из заместителей Савельева в Минтрансе. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признавать результаты голосования и назвали присоединение региона аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура референдума и дальнейшего вхождение Крыма в состав РФ соответствовали нормам международного права.